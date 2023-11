Gaza : les enfants dans la guerre

Dans les allers, ils sont un peu perdus, le regard souvent ailleurs. Sans repères, des milliers d'enfants ont trouvé refuge dans un camp de Khan Younés. Traumatisés, certains ont échappé au pire. En pleine nuit, après un raid aérien, Mohamed et ses enfants ont fui le nord de Gaza sans rien emporter. Les blessures ne sont pas toujours visibles. Malick, quatre ans, ne parle plus depuis que leur maison a été détruite. "Il montre le ciel toute la nuit, je le mets sur mes genoux. Je dois le prendre dans mes bras pour qu'il puisse dormir. Quand il a peur, il s'agrippe à moi", lance son père. Pour essayer de retrouver un peu de normalité, il y a un rendez-vous que Malick et ses frères ne manqueraient pour rien au monde. Dans un bâtiment où dorment des dizaines de familles, un réfugié organise des jeux et des activités pour les enfants. Il ne faut que quelques minutes pour que Malick retrouve le sourire. Pour finir la journée, un atelier dessin. Mais sur le papier, entre les maisons et les drapeaux, la guerre n'est jamais loin. TF1 | Reportage L. Merlier, I. AL Astal