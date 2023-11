REPORTAGE - Gaza : les habitants fuient les combats

Les affrontements sont toujours intenses, particulièrement à Gaza City, au nord de l'enclave. Israël y engage ses chars dans des rues désertes et dévastées et communique également des images de frappes aériennes. De son côté, le Hamas publie ses propres vidéos de guérilla urbaine, menée à l'aide de roquettes. Selon de nombreux témoignages, les principaux hôpitaux du territoire, dont le plus grand, Al-Shifa, sont cernés par les combats. Ce dernier ne dispose plus de couveuses. Deux des 39 prématurés seraient morts, faute de ces équipements essentiels. La situation y est intenable. Beaucoup ont préféré quitter ce faux refuge pour le sud, comme une famille arrivée à Khan Younès. Elle pointe du doigt les Israéliens. L'OMS indique que la moitié des établissements ne fonctionnent plus du tout, pour les autres, installation surchargée, brancard sans matelas, soins désespérés à même le carrelage pour un nourrisson, par exemple. Plus d'électricité, les interventions chirurgicales se font désormais à la lueur des téléphones portables. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage O. Santicchi