Gaza : les hôpitaux au cœur des combats

C’est une visite guidée des “réseaux souterrains du Hamas”, par le porte-parole de l'armée israélienne, contre-amiral Daniel Hagari, lui-même. Ils nous montrent le tunnel qui est à côté de l'hôpital “Al-Rantissi”. Leurs buts, prouver que les hôpitaux de la bande de Gaza sont utilisés comme des bases logistiques et militaires du Hamas. La caméra de l'armée israélienne nous montre les sous-sols de l'hôpital pour enfants Rantissi. Elle affirme avoir les preuves que des terroristes se cachaient sur les lieux. Sur les images on aperçoit des explosifs et des gilets explosifs pour attaquer les forces militaires. Selon l'armée israélienne, certains des otages sont passés par ces locaux. Pris au piège des combats, les hôpitaux de Gaza sont submergés, désormais hors-service. Nous voici, dans l'hôpital “Al-Shifa”, le plus grand de Gaza. Il est en ce moment assiégé par les chars israéliens, un médecin sur place, docteur Mohammed Obeid, affirme que les patients sont directement visés. Les États-Unis demandent à Israël de protéger l'hôpital “Al-shifa” et ses patients. TF1 | Reportage H. Dreyfus