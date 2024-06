Gaza : nouveaux bombardements israéliens sur Rafah

Cet après-midi encore, des bombardements ont eu lieu tout autour de la ville de Rafah. Aux abords de la ville, les soldats de Tsahal poursuivent leur offensive, parfois à bord de chars. Israël affirme, d’ailleurs, avoir pris le contrôle du couloir de Philadelphie, zone tampon, le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Dans cette offensive, l’armée israélienne a, notamment, bombardé dimanche soir, par erreur, dit-elle, un camp de réfugiés, ce qui a eu pour bilan des dizaines de morts et des centaines de blessés. La conséquence de l’offensive, au sud de la bande de Gaza, c’est que près d’un million de Palestiniens ont été déplacés vers le nord en trois semaines, selon les Nations unies. Une jetée gonflable, construite par les Américains pour acheminer de l’aide par la mer, a été endommagée par une tempête et mise hors service pour au moins une semaine. TF1 | Reportage M. Desmoulins, B. Christal, P. Limpens