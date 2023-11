Gaza : opération militaire de Tsahal dans l'hôpital Al-Shifa

Sur des images de l'armée israélienne publiées ce mercredi 15 novembre 2023, on voit des chars qui entourent le secteur de l'hôpital Al-Shifa depuis trois jours déjà. Cette nuit, l'armée israélienne a lancé un raid sur une partie de l'hôpital, comme l'annonce un porte-parole de l'armée. Sur une vidéo de Tsahal, on voit des soldats qui se déplacent ce matin dans l'enceinte de l'hôpital. Al-Shifa est un vaste complexe, une ville dans la ville, qui selon l'armée israélienne, abriterait le QG du Hamas. Il n'y a aucune image de l'assaut de la nuit dernière. Mais selon un journaliste palestinien qui travaille pour l'AFP à Gaza, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés, ont fait irruption cette nuit dans un bâtiment de l'hôpital. Il raconte. Selon une source dans l'armée israélienne, les soldats auraient découvert des armes et des engins explosifs du Hamas dans l'hôpital. Dans le même temps, Tsahal veut montrer qu'elle ne cible pas les civils. Dans la matinée de ce mercredi 15 novembre 2023, elle diffuse des images où l'on voit des soldats qui distribuent de l'aide humanitaire pour les patients et les réfugiés qui se trouvent toujours à l'intérieur du complexe hospitalier. TF1 | Reportage L. Boudoul