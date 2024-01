Gaza : reporter de guerre à neuf ans

Avec son gilet pare-balles un peu trop grand et son micro, on sent qu’elle a déjà une certaine aisance quand elle réalise des interviews d’enfants dans la rue. Lama Abu Jamous a neuf ans. Il y a deux semaines, elle a décidé de documenter la guerre à Gaza sur les réseaux sociaux. Et la voilà qui filme avec son téléphone son quotidien, malgré les bombardements incessants. On a réussi à la rejoindre dans l'après-midi de ce vendredi 29 décembre. Elle nous explique qu’il n’y a plus d'écoles alors elle s’est trouvé une mission. “J'aime filmer et prendre des photos pour montrer au monde la souffrance des enfants ici. On est tout le temps déplacé. Je veux montrer tout ce que nous n’avons plus maintenant et tout ce qui nous manque”, s’exprime-t-elle. Elle commente les images qu’elle tourne elle-même, comme dans une maison bombardée où une jeune fille de treize ans est décédée. Sur ses comptes Instagram et Facebook, elle a déjà 560 milles abonnés. Elle se sent moins seule, mais pas moins triste, nous confie-t-elle. Elle a décidé de montrer les enfants blessés. Ses témoignages sont bouleversants. Elle dit vouloir devenir plus tard une vraie journaliste. TF1 | Reportage L. Boudoul