Gaza, Ukraine : pas de trêve dans la guerre

C'est une image rare, celle de la messe de Noël célébrée dans l'église catholique de la ville de Gaza. Il n’y a plus que 1 000 chrétiens dans l'enclave palestinienne. Beaucoup vivent réfugiés au sud, à Rafah, une ville frappée aujourd'hui par l’armée palestinienne. Les chrétiens pensaient échapper au combat en venant ici. Les Palestiniens retournent sur les lieux bombardés durant la nuit. Dans le camp de réfugiés de Al-Maghazi, 70 civils auraient été tués le dimanche 24 décembre selon les chiffres du Hamas. L’armée israélienne dit vérifier les informations. Le Premier ministre israélien s’est rendu à Gaza ce lundi 25 décembre, pour annoncer aux soldats que les combats devraient s'intensifier dans les prochains jours. Pas de trêve non plus en Ukraine. Deux missiles et 28 drones ont visé Odessa et Kherson durant la nuit, mais l'événement historique se déroule dans les églises et sur le front. Pour la première fois, Noël est célébré le 25 décembre et non le 7 janvier comme le veut la tradition orthodoxe russe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, T. Gippet