Gaza : un million de déplacés

Roquettes du Hamas contre bombes et obus de l’armée israélienne. C’est toujours le déluge de feu sur la bande de Gaza, avec des dévastations matérielles, mais surtout humaines, qui alimentent la colère et l’incompréhension. Cela fait déjà près de 4 000 morts des deux côtés de la frontière. Poussés par les bombardements et les demandes d’Israël d’évacuer le nord de Gaza, des milliers et des milliers de Palestiniens ont fui vers le sud de l’enclave, privés de ravitaillement alimentaire, d'essence et, plus que tout, d’eau. L’État hébreu vient d’annoncer une reprise de l’approvisionnement. Et puis, il y a la surpopulation aigüe et l'exposition permanente au danger. Le risque pourrait également venir de l'intérieur. Qui a piégé l'itinéraire que l'on voit dans les images, l’un des deux, permettant aux civils de s’échapper vers le sud, les Israéliens ou le Hamas lui-même ? Après analyse de l’image, certains experts pensent que le mouvement terroriste chercherait à contenir les civils dans la partie nord, pour entraver la probable invasion terrestre de Tsahal dans les prochains jours. Quel que soit le responsable, il vient de resserrer l’étau sur la population palestinienne. TF1 | Reportage O. Santicchi, I. Alasttal