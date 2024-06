Gaza : une “pause tactique” pour des raisons humanitaires

Les camions d’aide humanitaire seront-ils bientôt nombreux à arriver jusqu’aux civils gazaouis ? Alors que les bombardements et les combats continuent sur la zone de passage des convois, empêchant leur acheminement, l’armée israélienne annonce une pause tactique. La route menant du poste-frontière Kerem Shalom à l’hôpital européen de Gaza, soit moins de dix kilomètres, fera l’objet d’une pause humanitaire pendant onze heures, chaque jour. Selon les Nations unies, il faudrait 500 camions quotidiens pour nourrir et soigner les civils, soit huit fois plus que ce dimanche. Ce sont de la nourriture, des médicaments, mais aussi de l’essence, selon une infirmière sur place. Aucune autre porte d’entrée n'existe pour les convois humanitaires. Le poste humanitaire de Rafah reste fermé et la jetée américaine, construite pour réceptionner l’aide par voie maritime, a été emportée. Il a suffi d’une mer agitée pour détruire le ponton à 300 millions d’euros. Une structure opérationnelle, pendant seulement dix jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Marchand