Gaza : vers un cessez-le-feu ?

C’est une annonce de dernière minute. Par un communiqué, le Hamas déclare, dans la soirée de ce lundi 6 mai, accepter une offre de cessez-le-feu que le Qatar et l’Égypte proposent depuis plusieurs jours pour mettre fin au combat à Gaza. C'est une annonce surprise, formulée par le chef du mouvement islamiste, alors qu’aucun accord n’avait été trouvé ces dernières heures. Toute la journée, au contraire, les préparatifs israéliens pour un prochain assaut sur la ville de Rafah, à l'extrême-sud de l’enclave palestinienne, se sont poursuivis avec d'étreintes lancés à la population civile lui demandant de quitter la future zone des combats. Le Hamas, qui exigeait l'arrêt définitif de la guerre s’est vu opposer un refus sur ce point jusqu'à hier encore par Benyamin Netanyahou, Israël exigeant la libération d’un autre groupe d'otages et n'acceptant qu'une trêve limitée. À l'instant, le porte-parole de Tsahal se veut très prudent. Les États-Unis viennent de demander à nouveau à Israël de ne pas attaquer Rafah. Il n’en a pas fallu plus en tout cas pour déclencher parmi les Palestiniens, une explosion de joie et d’espoir, comme si les armes allaient se taire alors que rien ne permet de l’assurer. TF1 | Reportage M. Scott