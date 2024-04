Gel dans les cultures : déjà des dégâts

Dans l'après-midi de ce lundi 22 avril, comme depuis six jours, déjà, Vincent Legrand, viticulteur, était sur le pied de guerre, des heures de réflexion pour poser, allumer, réajuster les bougies et espérer sauver ses vignes. Plus de 200 ont été posés pour protéger les 2 500 pieds d'une parcelle. L'objectif est de réchauffer le sol pour contrer l'effet du gel. Dans le Cantal, il va faire moins de 0 °C dans la nuit de ce lundi 22 avril. "Cela a un coût. Des bougies, (...) il faut les mettre, il faut les allumer, il faut les éteindre et il faut les enlever", confie Vincent. C'est beaucoup de précautions pour éviter le pire. À deux kilomètres de là, Chloé Chassang Itier n'a pas eu les moyens d'installer des bougies. Elle revient dans ses vignes pour la première fois depuis le premier gel. Elle estime avoir perdu 80 % de ses pieds. Dans quelques heures, Vincent, comme d'autres viticulteurs un peu partout en France, devront probablement allumer leurs bougies et laisser place à un spectacle de lumière étonnant. TF1 | Reportage C. Emeriau, T. Gathy