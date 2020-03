Gel hydroalcoolique : la pénurie continue

L’un des meilleurs moyens de se protéger contre le coronavirus est le lavage régulier des mains, notamment grâce aux gels hydroalcooliques. Mais face à la forte demande, le produit est en rupture de stock. Les pharmacies n'ont même plus de quoi en fabriquer. De grandes entreprises de luxe ou de cosmétique se sont engagées à produire du gel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.