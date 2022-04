Gel : le prix des fruits et légumes va-t-il flamber ?

Le thermomètre est descendu jusqu'à - 5 °C cette nuit sur une exploitation située à Sainte-Livrade-sur-Lot. En trois jours de gel, José Pérez, a perdu la moitié de sa récolte de kiwi."Ça fait 16, 17 ans que je suis installé. Je n'ai jamais connu ça", déplore-t-il. Cet arboriculteur est loin d'être un cas isolé. Dans le Lot-et-Garonne, 80% des prunes du département sont perdues un an après une première saison catastrophique. Ces pertes entraîneront-elles une hausse des prix ? C'est en tout cas ce que chacun redoutait ce matin sur ce marché du Pays basque. "Pour les fruits et légumes, ce sera difficile cet été. Là, on s'attend à des grosses augmentations quand même", note un habitant. Difficile d'évaluer l'impact sur les prix pour l'instant. Dans les régions les plus touchées, il faut d'abord constater les dégâts. Fabien Villenave, producteur d'asperges à la ferme Villenave, doit jeter par exemple un quart de sa récolte du jour. Mais heureusement, la saison est loin d'être terminée. Il reste encore près de deux mois, de quoi espère que les prix restent stables. Autre consolation, les abricots et les pêches ont été relativement épargnés par le gel. Mais une augmentation des prix reste probable à cause de l'inflation. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing, E. Brousseau