Gel : les agriculteurs se préparent au pire

Avec son frère et son père, Maxime Victor, pruniculteur, recharge ses derniers braseros avec de la tourbe. Ensuite, il installe des centaines de bougies, pour protéger leur cinq hectares de pruniers. À cette époque de l'année, la floraison vient juste de se terminer, le moment où le fruit est le plus fragile. Il y a deux ans, cette famille a perdu toute sa récolte à cause du gel. Depuis, ils ont investi dans des capteurs de température, et une éolienne qui se déclenche automatiquement à partir de zéro degré. Christian Victor, pruniculteur, a perdu 100 % de ses récoltes pendant sa première année, à cause du gel. Les prunes ne sont pas les seules à être menacées cette nuit. Au même moment, dans le vignoble de Saint-Émilion, Marie Broca, viticultrice, remplit la cuve de son éolienne. Chaque année depuis 2017, le gel a détruit une partie de la récolte. Dix mille euros de bougies ont été investis pour limiter les dégâts. Cette nuit du 4 avril, on attend entre moins deux et moins quatre degrés, tout pourrait donc se jouer au degré près. TF1 | Reportage C. Brousseau, Y. Chambon, E. Braem