Gel : qui va payer les dégâts dans les vignes et les vergers ?

"Ils sont tous usés". Après avoir inspecté chaque bourgeon de ses 35 hectares de vignes, Lionel Gosseaume a fait ses calculs et il devrait perdre 400 mille euros cette année. "Grosso modo sur mon domaine, environ 80% des bourgeons ont été détruits par le gel". Au total, le principal syndicat agricole estime à deux milliards d'euros le manque à gagner pour la viticulture. Pour compenser ces pertes, les vignerons comptent sur les assureurs. Lionel 9 000 euros par an pour une assurance multirisques climatiques. Elle devrait l'indemniser à hauteur de 50%. "C'est un outil à ma disposition qui ne m permet pas de récupérer 100% du chiffre d'affaires, mais qu m'évite de mettre la clé sous la porte. Un outil qui n'est pas utilisé par tous. Seul 30% des surfaces viticoles sont assurées. Dans l'arboriculture, c'est à peine 4%. Pour éviter les faillites en cascade, l'Etat va devoir intervenir et c'est prévu dans le fonds des calamités agricoles. Mais il ne couvre que 12 à 35% des pertes et certaines cultures en sont exclues. Le gouvernement reconnaît que c'est loin d'être suffisant. Le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a annoncé la mise en place "d'un fonds exceptionnel qui viendra compléter ce que le fonds des calamités agricoles ne peut pas faire. Aide de l'Etat ou non, une chose est sûre : certains fruits français vont se faire rares sur les étals des primeurs. Les consommateurs vont devoir payer plus cher. "S'il faut rajouter 30 centimes au kilo oui", dit une passante. Mais pas question de faire flamber les prix pour le représentant des arboriculteurs. Et il ne faudra pas compter forcément sur les producteurs européens pour payer moins cher. L'Espagne et l'Italie ont par exemple elles aussi été touchées par cette vague de gel historique.