Gels hydroalcooliques : attention aux produits non conformes !

Depuis huit mois, on en trouve partout. Avec ou sans parfum, plus ou moins liquide, en pharmacies ou en supermarchés, les références se comptent par centaines. Mais attention tous ces gels ou solutions hydroalcooliques n'ont pas la même efficacité. Pour y voir plus clair, nous avons présenté notre flacon à un pharmacien. En inspectant le produit, ce dernier remarque qu'il "n'y a aucune norme dessus. On ne sait pas s'il est virucide, bactéricide ou fongicide. Il n'y a absoluement aucune indication sur la concentration en alcool". Pour être efficace, un gel doit contenir un taux d'alcool supérieur à 65% ou être conforme à la norme NF EN 14476. Il est donc impératif de bien lire les étiquettes. Les enquêteurs de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ont analysé 180 produits considérés comme douteux. Résultat : 13% d'entre eux ont fait l'objet d'un retrait, car inefficaces contre la Covid-19. "Leurs noms figurent sur le site de la DGCCRF et ils ne sont plus commercialisés". Soyez donc vigilant lorsque vous achetez du gel hydroalcoolique, ne vous laissez pas convaincre par un parfum enivrant ou un joli flacon, seul importe son efficacité.