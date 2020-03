Gels hydroalcooliques en rupture de stock : comment les industriels et les pharmaciens font-ils face ?

Depuis quelques jours, il fallait casser sa tirelire pour avoir un gel hydroalcoolique. Certaines pharmacies en vendaient 60 euros le litre, c'est plus cher qu'une bouteille de champagne. Sur Internet, les prix sont multipliés par dix, parfois par trente. Des pharmaciens ont décidé de fabriquer leur gel eux-mêmes. Depuis mardi, l'État a chargé la direction générale des fraudes d'enquêter sur ces hausses. Qui en est responsable ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.