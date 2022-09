Gélules : attention aux fausses promesses

Les compléments alimentaires, un marché en pleine expansion. En quelques clics, vous en trouverez des centaines sur Internet. Séduite par les conseils d'une influenceuse qu'elle suivait sur un réseau social, une jeune femme, qui a souhaité rester anonyme, nous raconte son régime. Son médecin traitant demande une analyse au Centre antipoison de Paris. La sibutramine est identifiée. Il s'agit d'une molécule strictement interdite en France depuis plus de douze ans. Il faut dire que les produits vendus en ligne échappent à tout contrôle. La plupart n'auront aucun effet placebo, sans résultat par rapport à l'objectif recherché, mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte. Et pour cause, certains peuvent avoir des conséquences très dangereuses pour la santé. Et ce n'est pas sans risques. Les compléments alimentaires ne suffisent pas seuls à perdre du poids. Ils peuvent, dans certains cas, servir à accompagner un régime. Rien ne vaut les conseils d'un médecin au préalable. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de se les procurer via des circuits traditionnels, comme dans des magasins spécialisés ou les pharmacies. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, M. Début, J.Y. Mey