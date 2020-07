Gendarme tuée : le dernier hommage rendu à Mélanie Lemée

La cérémonie militaire en hommage à Mélanie Lemée s'est tenue ce jeudi 9 juillet. Pour rappel, cette gendarme de 25 ans a été fauchée samedi dernier par un automobiliste près d'Agen. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué son engagement, sa jeunesse et sa combativité devant des élus, des gendarmes et des proches de la jeune femme.