Gendarmerie et police : des bolides pour lutter contre les trafiquants

La prochaine voiture d'intervention rapide des gendarmes sera l'Alpine A110. Elle sera de couleur bleu marine. Une Alpine, c'est une voiture de sport dont le moteur chante cocorico. Elle est française, fabriquée à Dieppe par Renault. Elle permet de réaliser des parcours intéressants sur des routes sinueuses. Cette Alpine A110 passe de 0 à 100 en 4,5 secondes et le compteur peut grimper jusqu'à 250km/h. Sa vélocité est un atout indispensable, mais il est partagé par d'autres voitures de sport. Si la gendarmerie a choisi l'Alpine, c'est pour sa fabrication française et aussi pour son style. Il y a peut-être aussi un peu de nostalgie. En effet, dans les années 60 et 70, les brigades rapides d'intervention roulaient avec ces voitures, l'A110, puis l'A310. Les besoins étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Ces véhicules servent notamment à rattraper les trafiquants équipés de leurs propres bolides. À l'époque, les qualités de l'Alpine, comme l'A310 exposée au musée de la gendarmerie nationale de Melun étaient déjà les mêmes. Un véhicule léger avec un moteur puissant. La suite dans la vidéo ci-dessus.