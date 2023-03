Gendarmes blessés dans l'Allier : l'émotion des habitants

Depuis ce jeudi matin, les experts scientifiques de la gendarmerie n’ont qu’une seule obsession, découvrir si leurs collègues ont été victimes d’un guet-apens. Plusieurs heures passées à l’intérieur d’une maison entièrement carbonisée, c’est là que l’un de leur collègue a été grièvement brûlée mercredi dernier lors d’une interpellation qui a viré au drame. Le gendarme est entre la vie et la mort. La maison sentait l’essence, son occupant avait vu les forces de l’ordre arriver, il est mort dans l’incendie. Dans ce hameau, on connaissait ses multiples condamnations. Décrit comme un homme seul fragile, il s’est même confié à sa voisine, des mots qui résonnent aujourd’hui en boucle dans la tête de celle-ci. "Il disait qu’il en voulait au policier, qu’un jour, j’en tuerais un… On voyait que c’était de la forfanterie, qu’il ne le ferait pas. C’est ce que je pensais", affirmait sa voisine. Tout le monde dans l’Allier a une pensée pour les trois gendarmes grièvement blessés. Mais c’est devant leurs casernes à Vichy (Allier) que l’émotion est la plus palpable. Visages fermés, hors caméras, des militaires nous confient être déboussolés. Ils n’auraient jamais pensé vivre un tel drame dans cette ville. La compagne du militaire qui se trouve aujourd’hui dans le coma est aussi gendarme dans cette caserne, ils attendent un bébé. Depuis le début de l’année 2023, 338 gendarmes ont été blessés au cours d’une intervention. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Litzler, G. Vuitton