Généralisation du couvre-feu à 18h : une mesure qui passe mal dans la Sarthe

Dix-huit heures au Mans, dès samedi, à la même heure, le couvre-feu s'imposera dans toute la ville. Certains commerçants craignent de perdre jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Une vendeuse de vêtements exprime le même désarroi. Elle va devoir fermer plus tôt et sacrifier l'heure la plus précieuse de sa journée. Cette fois, le renforcement du couvre-feu concerne tout le territoire, mais le maire du Mans, Stéphane Le Foll aurait préféré des restrictions locales. "On va être pénalisé avec un couvre-feu à 18 heures. On va appliquer, comme toujours. Mais moi, je ne peux que regretter cette décision", déplore-t-il. Difficile à accepter dans le département de la Sarthe, l'un des moins touchés par l'épidémie. Mais pour docteur Véronique Jaguelin, un médecin généraliste dans le département, l'apparition du variant anglais, plus contagieux, ne laisse pas d'autres choix. Pour Claude Thomas, un cadre de 77 ans à la retraite, un habitant de la région, le vaccin reste l'unique solution. Il a prévu de se faire vacciner la semaine prochaine. En attendant, il restera chez lui et respectera le couvre-feu.