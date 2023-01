Générosité : ils ont choisi de donner leurs biens

Bienvenue dans le bistro des Petits frères des pauvres, où un café ne coûte que cinquante centimes, et où une ambiance chaleureuse règne, pour les personnes suivies par les bénévoles. L’endroit a été financé par des legs. C’est pour ce type d’action, que Denise, 80 ans, veut elle aussi transmettre ses biens à l’association. En bonne santé, mais elle a déjà tout organisé. Denise a tout réglé chez le notaire, il y a quelques années. Comme elle, 9% des plus de 50 ans envisageraient de donner à une association après leur décès. Sur une année, les legs dépassent 1,3 milliard d’euros, pour des dizaines de grandes associations. La recherche, la solidarité, les religions sont les principaux bénéficiaires. Le phénomène est tellement important, que des cellules spéciales leur sont dédiées dans la plupart des grandes associations, comme aux Secours catholiques. Une juriste examine tous les dossiers, comme une dernière succession. S’ils le souhaitent, Corinne reste en lien avec ceux qui vont donner et qui se sont faits connaître. TF1 | Reportage G. Belec, J.Y. Mey