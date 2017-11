Génétique : Crispr-Cas9, une technique révolutionnaire mais controversée

"Crispr-Cas9" est une technique révolutionnaire qui permet de modifier l'ADN des plantes, des animaux mais aussi des êtres humains. Une méthode qui inquiète la communauté scientifique, qui se réunit régulièrement pour fixer des limites éthiques. Pour l'heure, la règle reste la convention d'Oviedo, ratifiée par 29 pays européens, qui stipule qu'il est interdit de faire naître une personne dont on aurait modifié l'ADN. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.