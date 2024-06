Geneviève de Galard : l'infirmière héroïque de Diên Biên Phu

Est-ce sa voix ou son regard si bienveillant qui aura marqué le plus les soldats de Diên Biên Phu ? En 1954, Geneviève de Galard est chargée, au sein de l'armée de l'air, d'évacuer les blessés d'Indochine. Mais en mars, son avion est endommagé. Elle se retrouve en plein milieu du champ de bataille, bloquée auprès des blessés. Elle choisit de rester et passe soixante jours dans l’enfer de cette débâcle français. L’infirmière est faite prisonnière par les Viêt-Minh et refuse à nouveau d'être rapatriée à sa libération. Étant la seule femme étrangère sur ce terrain de guerre, elle gagnera son surnom de “ange de Diên Biên Phu”. Son histoire est si incroyable qu'elle est immortalisée par la couverture de Paris Match. Sa notoriété va jusqu'à Broadway, à New York où elle est accueillie comme une héroïne. La femme a une telle humilité que les plus hautes distinctions américaines et françaises n'auront jamais entamée. TF1 | Reportage A. Tassin