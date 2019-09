Gennevilliers, le premier port fluvial de l'Hexagone

Gennevilliers est le premier port fluvial de notre pays. C'est par ce point névralgique qu'entre la quasi-totalité des marchandises en région parisienne. Des conteneurs, il en arrive des centaines chaque jour dans ce terminal fluvial. Ce site stratégique est situé à sept kilomètres des portes de Paris, au carrefour de l'A86 et l'A15, de la Seine, ainsi que d'un réseau de voies ferrées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.