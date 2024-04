Génocide à Rwanda : quelle responsabilité pour la France ?

À Kigali, le président rwandais allume la flamme du souvenir. Devant Nicolas Sarkozy pour la France, Bill Clinton, président américain au moment du génocide, Paul Kagame dénonce une nouvelle fois. Trente ans plus tard, il reste des images toujours aussi insoutenables de corps assassinés, mutilés à la machette, de réfugiés par milliers. En 1994, Marine Jacquemin fait partie de la première équipe de TF1, à témoigner sur place des atrocités. Un mois après le début des massacres des Tutsis par les Hutus, l’armée française, présente au Rwanda, a évacué ses ressortissants, mais n’intervient pas. Bernard Kouchner, alors humanitaire sur place, décide de rentrer à Paris pour alerter, encore, les autorités françaises. Il se demande comment le président de la République pouvait ne pas savoir cela. C'est un aveuglement, puis une intervention très contestée, deux mois après le début du génocide. La France, sous couvert de neutralité, est accusée d'avoir soutenu le régime et d’avoir laissé fuir certains responsables. En 2021, après un an de recherches et plus de 1 200 pages d’archives, un comité d'historiens avait conclu à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. TF1 | Reportage A. Tassin, R. Roiné