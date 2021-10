George Brassens : la vie secrète de ses chansons

Personne n'avait jamais chanté la langue française comme lui. Pour percer les secrets de son talent, nous nous sommes rendus dans le temple de la musique française, la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Dans ce lieu, les plus célèbres manuscrits sont conservés. L'un de ces sociétaires, ami de Brassens et lui-même auteur, Claude Lemesle nous a placés sur les traces du grand Georges. Il nous montre un bulletin de déclaration de plusieurs chansons de Georges Brassens. Dans ce dossier, des documents originaux exceptionnels. Nous les avons découverts en compagnie de Pierre Billon, enfant avec sa mère la chanteuse Patachou. Elle a lancé Brassens au début des années 50. Avant même ses débuts chez Patachou, voici l'examen d'entrée à la Sacem de Georges Brassens en 1942. Il n'a que 20 ans. À l'époque, les artistes devaient composer un poème en un temps limité. Brassens, comme tous les chanteurs, dépose ensuite ses titres à la Sacem pour en protéger les droits. Comme en 1962, ce qui deviendra l'un de ses plus grands succès. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.