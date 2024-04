Géothermie : l'énergie de l'avenir

Pendant un mois, de vingt-deux heures à six heures du matin, des camions vibreurs ont sillonnés les routes de l'Ouest parisien. Ils font un arrêt tous les vingt mètres pour passer un scanner géant. Ils ne recherchent ni pétrole ni gaz, mais une ressource bien plus propre, une source géothermale. Le principe de la géothermie est de chauffer des bâtiments collectifs à l'aide de l'eau chaude à l'état naturel. Depuis une centrale, on va capter à 1 500 mètres sous terre de l'eau chaude entre 50 et 80°C, elle est pompée vers la surface. Dans l'usine, la chaleur est transférée vers un autre réseau d'eau qui lui part vers la ville chauffée les bâtiments publics et les immeubles d'habitation. Depuis un an et demi, la centrale géothermique de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) en banlieue parisienne alimente 9 000 logements et tous les équipements municipaux comme la piscine. L'installation est entrée en service en 2022, juste avant la crise de l'énergie. Cela a permis à la piscine municipale de rester ouverte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Petit