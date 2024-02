Géothermie : une énergie inépuisable... et française

Pour construire cette nouvelle école, à Colombes (Hauts-de-Seine), on a besoin d'une grue, des engins et plus inattendu, une foreuse pour creuser dans les profondeurs de la terre. Pour alimenter le système de chauffage, les ouvriers vont chercher la chaleur dans le sous-sol. C'est ce que l'on appelle la "géothermie". Rien que sur l'Ile-de-France, il y a déjà plus d'un million de personnes qui sont chauffées par ce dispositif. Même les entreprises s'y mettent. C'est le cas notamment dans cet entrepôt logistique de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), au sud de Paris. Environ 103 puits y ont été creusés à 100 m de profondeur. De l'eau froide est ensuite envoyée dans le sous-sol où elle se réchauffe à une température naturelle de 15°C, puis elle revient à la surface où elle est utilisée directement pour chauffer les 100 000 m² d'entrepôt. Cette énergie est disponible sous nos pieds, tous les jours de l'année. Pour l'exploiter, l'investissement de départ est important, environ 2,5 millions d'euros. Mais les factures d'énergie sont considérablement réduites. En Alsace, à Rittershoffen, la manière de faire est radicalement différente. Comment s'effectue-t-il, alors, ce nouveau procédé de géothermie ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, P. Lormant