Gérald Kierzek : le Premier ministre a appelé les Français à rester chez eux "pour des raisons de circulation virale"

Au lendemain de l'annonce de la fermeture des lieux non indispensables à la vie du pays, nombreux sont les Parisiens qui cherchent à quitter la capitale. Alors que le Premier ministre a appelé les Français à rester chez eux "pour des raisons de circulation virale", a souligné le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. "On voit les voitures qui circulent, mais c'est le virus qui circule également", a--t-il expliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.