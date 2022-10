Gérants de stations-services : en première ligne face à la pénurie

Propriétaire de cette station essence dans la Somme, Pascal Terrier ne s'accorde aucun répit. Mercredi, ses six pompes ont été réapprovisionnées en essence et en gasoil, 33 000 litres attendus par des dizaines de voitures. Selon un automobiliste, sur une dizaine de stations dans le département, celle de Pascal est la seule à être ravitaillée en essence et en gasoil. Depuis une semaine, il passe son temps à contrôler le flux à ses portes et surtout servir les clients impatients. Une tradition familiale depuis 40 ans. Dans le département, il est désormais interdit de remplir son jerrican. Et quand les cuves se vident, Pascal n'autorise pas plus de 30 euros dans le réservoir. Ce jeudi après-midi, il a même appelé son père de 80 ans pour lui prêter main-forte. Ancien responsable de la station avant son fils, ce retraité n'a jamais vu cette situation. Et se ravitailler est devenu une incertitude permanente. Un camion est censé livrer sa station vendredi. S'il ne passe pas demain, il faudra tenir sur les réserves au moins quatre jours de plus. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman