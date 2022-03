Gérardmer : les habitants chassés par la flambée des prix

L'extérieur laisse présager un séjour des plus agréables. Et à l'intérieur, il y a de quoi ravir les vacanciers les plus exigeants. Une décoration soignée, des équipements pléthoriques pour des vacances de grand luxe. Ce chalet vaut près de deux millions d'euros. Il est destiné à des clients bien particuliers. Tout autour du lac, des locations saisonnières et des résidences secondaires omniprésentes au détriment des habitations principales. À Gérardmer, la spéculation immobilière a fait flamber les prix. Cette station fréquentée, en été comme en hiver, est victime de son succès. En conséquence, pour se loger, les habitants doivent désormais chercher ailleurs. Pour certains biens, il faut compter 7 000 euros le mètre carré. Gérardmer, la perle des Vosges, n'a jamais si bien porté son nom. L'année dernière, près de 160 permis de construire ont été déposés. Le maire constate, mais selon lui, il est difficile d'agir. Ces dernières années, les prix auraient bondi de 40%. Aujourd'hui, près de la moitié du parc immobilier est constituée de résidences secondaires. T F1 | Reportage P. Vogel, E. Schings