Il a sacrifié sa voiture pour stopper un chauffard : une cagnotte pour soutenir le héros de Limoges

C'est un simple camion, mais pour Yaya Sow, auto-entrepreneur à Limoges, c'est une récompense à laquelle il ne s'attendait pas pour pouvoir travailler. Un véhicule acheté grâce à des centaines de donateurs pour le remercier de son acte de bravoure lors d'un accident mortel. Ce jour-là, il s'arrête pour porter secours à une septuagénaire renversée par une voiture sur une route de Limoges (Haute-Vienne). Après avoir pris la fuite, le chauffard revient sur place quelques instants plus tard, mais il ne s'arrête pas. Une course poursuite s'engage jusqu'à une station-service, où Yaya utilise sa voiture pour stopper le fuyard. Le chauffard a été interpellé par la police, mais le courage de cet auto-entrepreneur n'a pas, tout de suite, été récompensé. Son assurance refuse de l'indemniser avant qu'une cheffe d'entreprise ne découvre l'histoire dans la presse locale. Une cagnotte a alors été lancée sur Internet et a rapporté plus de 13 000 euros. De quoi acheter un camion d'occasion et prendre une nouvelle assurance. Parmi les donateurs, certains ont aussi choisi de le faire travailler. Cette solidarité lui apporte, sans le vouloir, une notoriété. Il y a déjà une dizaine de contacts pour de futurs chantiers. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre