Geste héroïque : un gendarme sauve 17 personnes dans les Alpes-Maritimes

Un agent de la route a appelé l'adjudant David Garcia à l'aide depuis un pont vendredi. Il a rejoint le groupe en danger le plus vite possible. Une policière blessée pendant l'intervention était déjà sur place. La route s'est écroulée juste après le sauvetage. Une fois les 17 habitants à l'abri, le gendarme et la policière repartent en voiture, mais se font piéger par les eaux. Sortis de la voiture, ils passent la nuit abriter dans une maison vide, puis rejoignent enfin leurs collègues, sans nouvelles depuis 36 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.