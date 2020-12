Gestes barrières : adieu les maladies de l’hiver ?

Des ambulances à l'arrêt aux urgences pédiatriques de Paris. L'image a de quoi surprendre en ce début d'hiver. Il y a exactement un an, le même service était saturé. Les cas de bronchiolite qui touchent 30% des enfants en bas âges arrivaient par dizaines. 25 enfants avaient même dû être transférés vers d'autres régions. Comme chaque hiver, l'épidémie touchait tout le territoire. Cette année 2020, aucun seuil d'alerte n'est dépassé. Pour la responsable des urgences, Noëlla Lodé, c'est l'effet des gestes barrières. Nos comportements depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus y sont pour beaucoup. On se lave beaucoup plus les mains, on porte des masques et il y a moins d'interactions sociales. En 30 ans de carrière, le Dr Jean Lalau-Keraly, pédiatre n'avait jamais vu ça. Et la bronchiolite n'est pas la seule infection qui ait été freinée par les gestes barrières. Il y a aussi la gastro-entérite, qui était déjà virulente dès le mois de novembre en 2019. Cette année, elle est quasi inexistante sur l'ensemble du territoire.