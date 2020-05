Gestes barrières : y a-t-il un relâchement depuis le déconfinement ?

Voilà une semaine que nous sommes déconfinés. Nous pouvons à nouveau nous promener, faire du shopping ou pratiquer un sport. Une liberté toute nouvelle qui ferait presque oublier à certains les mesures sanitaires et les fameux gestes barrières. Y a-t-il un relâchement de la part de la population ? Les bons réflexes acquis ces deux derniers mois sont-ils encore respectés ?