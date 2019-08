Gestion de l'eau : privée ou publique, que choisir ?

Dans le passé, le service qui gère l'eau qui sort du robinet a été largement privatisé. Mais depuis, de nombreuses villes ont voulu reprendre la main, soit en créant leur propre structure, soit en mettant la pression sur leur prestataire. Reportages à Grenoble et à Toulouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.