Gestion d'eau : les chercheurs de fuites débordés

En cette période de canicule, l'eau est plus précieuse que jamais, mais le gâchis est immense en raison des fuites. Sur cinq litres d'eau, mise en distribution dans l'Hexagone, un litre se perd. Au total, 700 millions de mètres cubes d'eau sont gaspillés chaque année. Reportage à Halluin (Nord), où ces phénomènes ont causé l'effondrement d'une chaussée, il y a quatre jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.