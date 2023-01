GHB : la drogue qui fait des ravages

Nous l'appellerons Lucie. Vous ne verrez pas son visage et n'entendrez pas sa vraie voix. Cette femme de 49 ans est en procès contre son violeur présumé. Elle affirme avoir été droguée au GHB lors d'une soirée chez elle, entre collègues, il y a trois ans. À son réveil, elle est nue et sans aucun souvenir. Comme la majorité des victimes, malgré un passage aux urgences, Lucie n'arrive pas à prouver qu'elle a été droguée. En plus de provoquer une amnésie, le GHB est indétectable dans l'organisme après douze heures. Elle porte plainte, mais sans preuve du viol ni du GHB. La justice classe alors l'affaire sans suite. Pourtant, Lucie n'abandonne pas. Elle poursuit à nouveau son violeur présumé. Avec son avocat, ils comptent sur un nouveau témoignage d'une collègue présente à la soirée pour obtenir la condamnation. Un combat très symbolique pour les milliers de victimes qui n'ont jamais été reconnues par la justice. Cette lutte contre le GHB est encore loin d'être gagnée. Dans les meilleurs laboratoires d'analyses, comme le CHU de Bordeaux, on alerte sur un autre produit. Similaire au GHB et de plus en plus répandu, le GBL est un solvant industriel interdit à la vente pour les particuliers mais trouvables sur Internet. Il provoque les mêmes effets que le GHB. Lui aussi est indétectable au bout de quelques heures. Un millilitre de produit suffit à droguer une personne. Mélangés à de l'alcool, les GHB ou les GBL peuvent être mortels. Face à l'ampleur du phénomène dans les bars et les discothèques, lutter contre ces produits et ses dérivés devient une priorité. TF1 | Reportage I. Bornacin, R. Rosso, M. Kouho