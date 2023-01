Gianduja : le chocolat le plus célèbre d'Italie

Au pied des Alpes italiennes, Turin affiche fièrement son statut de capitale de chocolat. Partout, dans les vitrines des cafés et pâtisseries, on trouve des feuilles d'or et d'argent. Rien que ça pour envelopper sa spécialité la plus précieuse : le Gianduja. Pour les Turinois, ce lingot doré est le meilleur chocolat du Piémont et même celui du monde entier peut-être. Nous nous sommes rendus chez l'enseigne où est née la fameuse recette du Gianduja. Il y a deux siècles, le cacao vient à manquer et un chocolatier décide de le remplacer en partie par les noisettes. Sa popularité est immédiate comme le raconte Piergiuseppe Menietti, historien dans le 20h de TF1. Depuis, la recette a séduit le monde entier. La plus célèbre pâte à tartiner en est une déclinaison. Le succès du Gianduja tient beaucoup à la qualité de la noisette. Au sud de Turin, à Cravanzana dans le Piémont, les champs de noisettes remplissent les collines sur des kilomètres. La région abrite les meilleures noisettes d'Italie qui coûte jusqu'à 40 % plus cher que leurs concurrentes. Elles sont très prisées des maîtres chocolatiers, comme Guido Gobino. Son Gianduja a été désigné meilleur détaillant 2022. Dans la vidéo en tête de cet article, il nous décrit le secret de cette merveille chocolatée. Guido Gobino exporte davantage de Gianduja chaque année. La clientèle étrangère grignote aujourd'hui un tiers de sa production. TF1 | Reportage L. Malnoy