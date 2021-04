Gibraltar : la vie reprend grâce à la vaccination massive

Les 34 mille habitants de l'enclave britannique sont tous vaccinés et soulagés de l'être. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique le soir. Mais peu importe, car selon Geraldo: "il a été trop longtemps enfermé à la maison". Cet homme de 65 ans retrouve enfin ses habitudes après un confinement qui a duré près d'un an. Les discothèques restent fermées, mais les bars eux ouvrent jusqu'à deux heures du matin. Ce qui est largement suffisant. Afin de se protéger efficacement du virus, Gibraltar a vacciné 14 mille travailleurs espagnols transfrontaliers. Par conséquent, depuis trois semaines, il n'y a plus un seul cas de coronavirus et les services de réanimation des hôpitaux sont vides. C'est l'armée anglaise qui assurait le transport de ces doses depuis Londres. La ministre de la Santé de Gibraltar a pris soin de médiatiser sur les réseaux sociaux les dizaines de rotations des avions. Les absents remarqués de ce retour à la normale sont les touristes. En effet, sans eux, l'économie générale de Gibraltar restera au ralenti.