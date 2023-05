Giens : une digue pour sauver la presqu'île ?

Élue parmi les plus belles plages du monde par le New York Times en 2018, l’Almanarre est une langue de terre exceptionnelle entre des marais salants et la mer Méditerranée. Mais ces dernières années, les habitués constatent une transformation du paysage. La côte recule chaque année, à terme, l’érosion pourrait faire disparaître ce site exceptionnel. Pour protéger ce cordon de sable appelé « tombolo », le maire veut construire une digue immergée, juste sous le niveau de la mer, à 150 mètres au large de la plage. Certains commerçants sont eux aussi de plus en plus menacés par la mer, comme Pascal Boulanger, loueur de planche à voile. Il est impatient de voir la digue installée. « De faire cette digue, c’est sûr que c’est une bonne idée. Ça va retarder ces vagues qui arrivent sur la plage », dit-il. Le projet de construction de digue divise les habitants. Un collectif s’est même créé contre cette digue artificielle. Le collectif propose de laisser la nature évoluer sans interventions humaines. Pour l’heure, le projet de digue n’est pas encore validé, il est à l’étude par les services de l'État. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar