GIGN : des chiens avec un équipement high-tech

Le jour de l'hommage national à Jacques Delors, Sky, chien du GIGN est chargé de la sécurité du président de la République. Sa mission est de détecter, grâce à son flair, d'éventuelles traces d'explosives, avant l'événement. Un flair, mais aussi des nouvelles armes ultra modernes. Nitrate, l'un des chiens les plus expérimentés du GIGN est doté d'un casque bardé de technologie, conçu spécialement pour lui. Le chien est en mission de reconnaissance. Comme dans un jeu vidéo, son maître suit en direct ce que voit l'animal et le dirige au son de la voix. Avant d'atteindre un haut niveau, les chiens du GIGN sont comme les militaires. Ils sont sélectionnés et formés intensivement. Sky fait partie des trois jeunes nouveaux chiens. Il est formé pendant un an et demi. Tout comme son maître, Clément, il est équipé de protection pour éviter les blessures. On l’habitue aux déplacements et à la présence des équipiers. Cela permet également de travailler son silence et son calme, nous affirme le maître-chien. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bornet, A. Charles-Messance