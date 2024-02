GIGN : au cœur d’un exercice top-secret

Imaginez 280 passagers, otages dans un avion. La négociation n'aboutit pas, l'assaut est lancé. Fin de la menace et fin de l'exercice pour les hommes du GIGN. Nous sommes à Orly, loin des regards. Tout ce qui s'y déroule doit rester confidentiel. Plusieurs fois par an, dans le secret, un avion de ligne est immobilisé quelques heures et devient leur terrain d'entraînement. En quelques instants, ils doivent tout savoir de l'appareil, tout comprendre aussi via les plans, les caméras à bord : quels matériaux, quels accès, où se trouvent les terroristes ? C'est la dernière consigne. Chacun son rôle : protéger, trouver le moyen d'entrer ou attaquer. Nous embarquons avec une section, une vingtaine d'hommes à bord d'un véhicule blindé, spécialement aménagé pour ce type d'intervention. C'est jusqu'à 110 kilomètres par heure pour un assaut rapide, furtif et précis. La plateforme doit atteindre les portes de l'avion, à la bonne hauteur, sous un feu ennemi, ils n'ont pas le droit à une seconde tentative. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. de Juvigny, V. Pierron