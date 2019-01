Gilets jaunes : 58 000 salariés au chômage partiel

On savait que les violences à répétition lors des manifestations des "gilets jaunes" auraient des conséquences sur notre économie. On estime qu'elles ont déjà coûté quatre milliards d'euros. Mais au-delà de ce chiffre abstrait, il y a des salariés, de plus en plus nombreux, qui se sont retrouvés au chômage technique depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Selon le ministère du Travail, ils seraient 58 000 et dans neuf cas sur dix, ils travaillent dans de petites entreprises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.