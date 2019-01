Gilets jaunes : 64 enquêtes judiciaires ouvertes par l'IGPN

Alors que des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les casseurs, 64 autres sont aussi menées par l'IGPN depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Selon Georges Brenier, spécialiste police de TF1, "ce chiffre est peu et à la fois beaucoup". L'objectif est de connaître et éventuellement suivre des policiers, soupçonnés d'avoir abusé de la force. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.