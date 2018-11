"Gilets jaunes" : des célébrités les soutiennent

Malgré les blocages et les images de violences sur les Champs-Élysées, l'opinion reste majoritairement favorable au mouvement des "gilets jaunes". Les manifestants peuvent aussi compter sur le soutien de plusieurs personnalités. Certaines se sont exprimées sur les réseaux sociaux, comme Brigitte Bardot sur son compte Twitter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.