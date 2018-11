"Gilets jaunes" : les députés de la majorité face à la contestation

Le mouvement de "gilets jaunes" a pris de court les partis politiques, en particulier La République en Marche. Plusieurs députés de ce parti auraient été victimes d'intimidation et de menace. Certains reconnaissent qu'ils n'ont pas su aller à la rencontre des manifestants. Le Premier ministre Édouard Philippe s'en est plaint en privé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.