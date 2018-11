"Gilets jaunes" : comment font-ils pour maintenir la mobilisation ?

Dehors, dans le froid... Cela fait plus de 90 heures que les "gilets jaunes" sont mobilisés. Alors, comment s'organisent-ils ? Sont-ils prêts à tenir encore plusieurs jours ? Pour le savoir, nos reporters ont passé 24 heures avec un groupe de manifestants à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie. C'est un carrefour stratégique que les routiers doivent emprunter pour aller à Paris ou en Angleterre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.